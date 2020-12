Koblenz (dpa/lrs) - Den höchsten Lottogewinn im Corona-Jahr 2020 in Rheinland-Pfalz hat im April ein Tipper in Koblenz kassiert. Er gewann fast 8,1 Millionen Euro, wie die Lottogesellschaft des Bundeslandes der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Glückspilz hatte beim Lottoklassiker 6 aus 49 mit einem Einsatz von 64,50 Euro alleine den Jackpot geknackt.

Den zweiten Platz in der Gewinner-Hitliste 2020 belegte ein Tipper in Rheinhessen, der am 1. Mai in der Lotterie Eurojackpot rund 6,1 Millionen Euro ergatterte. Auf Platz drei landete ein Glückspilz im Eifelkreis Bitburg-Prüm, der im Februar mehr als 4,3 Millionen Euro im Lotto 6 aus 49 einstrich.

2020 gewannen in Rheinland-Pfalz bis zum 21. Dezember 64 Tipper je 100 000 Euro oder mehr. Das waren laut Lotto Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz zwölf mehr als im Vorjahr bis zum 20. Dezember. Neun dieser Gewinner konnten eine Millionensumme einstreichen - genauso viele wie im Vorjahreszeitraum. Im August sprach die Glücksspielgesellschaft von einem trotz der Corona-Pandemie nicht grundsätzlich veränderten Spielverhalten der Kunden.