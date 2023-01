Lotto-Fee Miriam Hannah (40) spielt selbst gerne Lotto. «Ich habe eine Tippgemeinschaft mit meiner Omi», sagt die Moderatorin, die die Ziehung der Lotto-Zahlen im Internet präsentiert, in Saarbrücken. «Wir wählen immer neue Zahlen aus.» Große Gewinne hätten sie bisher noch nicht gehabt. Das höchste sei eine dreistellige Summe gewesen. «Ich tippe gerne Zahlen, bei denen man erstmal das Gefühl hat: Das kommt niemals. Dabei fühle ich mich am wohlsten», sagt Hannah der Deutschen Presse-Agentur.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Hannah moderiert die Glückszahlen im Wechsel mit ihrem Lotto-Fee-Kollegen Chris Fleischhauer immer mittwochs und samstags. Am 18. Januar wird das Duo neue Ziehungsgeräte für Lotto 6aus49 und die Superzahl einweihen. Die aktuellen Maschinen gehen nach rund 60 Jahren und mehr als 2300 „gezogenen Millionären in den wohlverdienten Ruhestand“, wie Lotto Niedersachsen als federführende Gesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblock mitteilte.

Seit 2013 werden die Gewinnzahlen von Lotto 6aus49 plus die Superzahl in Saarbrücken in einem Studio beim Saarländischen Rundfunk gezogen. Die Live-Sendung, die in einem Studio beim Saarländischen Rundfunk produziert wird, ist auf Lotto.de zu sehen. Im Fernsehen werden die Ergebnisse seitdem nur noch verlesen.

Saartoto

Ziehung der Lottozahlen live aus dem Saarland