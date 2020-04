Mit Lockerungen im Einzelhandel, aber weiter bestehenden Kontaktbeschränkungen geht das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz von Montag an in eine neue Phase. Politiker und Experten warnen vor dem Wochenende davor, den jüngsten Fortschritt zu gefährden.

Mainz (dpa/lrs) - Vor dem Lockern der Corona-Beschränkungen an diesem Montag haben Politiker und Experten vor Leichtsinn im Umgang mit der Pandemie am Wochenende gewarnt. «Alles, was Sie bisher tun durften, bleibt auch weiterhin erlaubt», teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit. «Dazu gibt es erste Lockerungen. Wenn wir uns alle diszipliniert und geduldig verhalten, sind vielleicht bald weitere möglich.»

«Trotz Lockerungen bitte nicht locker lassen», appellierte die Landesregierung in Mainz per Twitter. Es gelte, mindestens anderthalb Meter Abstand zu halten. Augenzwinkernd hieß es ergänzend, dies seien umgerechnet etwa 18 Weinflaschen. «Die Anzahl der Flaschen hängt natürlich vom Durchmesser ab. Bitte haltet euch daran!»

Wieder zugelassen ist ab Montag der Einzelhandel auf Verkaufsflächen bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern - das entspricht etwa der Größe eines Handballfeldes. Größeren Geschäften ist es erlaubt, einen Teil ihrer Fläche abzutrennen. Unabhängig von ihrer Größe dürfen Fahrradgeschäfte, Autohändler sowie Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen und Archive öffnen. Dabei gelten Abstandsregelungen wie die Begrenzung von einem Kunden auf zehn Quadratmetern.

Weiter geschlossen bleiben Spielplätze. Wieder geöffnet werden dürfen die Außenanlagen von Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten. Dabei sind dem Umweltministerium zufolge aber strenge Zutrittskontrollen erforderlich, etwa über ein begrenztes Kartenkontingent. «Gerade jetzt ist ein - wenn auch eingeschränkter - Ausflug ins Freie Balsam für die Seele», sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).

Die fortbestehende Kontaktbeschränkung bedeutet auch, dass das Sommersemester an den Hochschulen am Montag nur digital starten kann. Mündliche Prüfungen und Praxisveranstaltungen in spezielle Labor- oder Arbeitsräumen könnten in Ausnahmefällen und unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ab Anfang Mai wieder vor Ort stattfinden, teilte das Wissenschaftsministerium mit. «Anstelle von Präsenz üben wir uns nun aus gutem Grund in Distanz», erklärte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD).

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz war zuletzt innerhalb von 24 Stunden um 2,4 Prozent auf 5279 gestiegen. Seit dem ersten Auftreten der Pandemie Ende Februar sind im Land 97 infizierte Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Das sind sieben mehr als am Vortag. In der nun ausklingenden Woche lag die tägliche Steigerungsrate zwischen 1,4 und 2,5 Prozent. Damit hat sich die Ausbreitung der Pandemie in Rheinland-Pfalz im Vergleich zur Vorwoche verlangsamt, als der tägliche Anstieg der Fallzahlen in der Spitze bei 5,5 Prozent lag. Ende März waren die Zuwachsraten noch zweistellig gewesen.