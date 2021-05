Köln (dpa) - Daniela Katzenberger hat sich im Corona-Lockdown ihren Freiraum an einem besonderen Rückzugsort geschaffen - auf der Toilette. «Ich war noch nie so oft auf dem Klo», verriet die 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Während der harten Corona-Zeit habe sich die Familie auf Mallorca - ihrem Wohnort - rund um die Uhr auf der Pelle gehockt. Das sei nicht einfach gewesen. Auch mit Blick auf ihren Mann Lucas Cordalis sagte Katzenberger daher: «Die Toilette war mein bester Freund. Da hatte man ein bisschen Freiraum, weil er natürlich Angst hat, mich da womöglich auf dem Pott sitzen zu sehen.» Sie habe in der Zeit viel gelesen - «auch Bücher zum Thema Psychologie».

Der blonde Reality-Star ist von Mittwoch (19. Mai, 20.15 Uhr) an wieder in neuen Folgen der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ auf RTLzwei zu sehen.

