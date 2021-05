Wattenheim/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein Laster ist in der Nacht auf Mittwoch auf der Autobahn 6 bei Wattenheim (Kreis Bad Dürkheim) in die Mittelleitplanke gefahren. Grund sei nach ersten Erkenntnissen ein Reifenplatzer gewesen, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Die Fahrbahn sollte in Richtung Mannheim noch bis voraussichtlich 12 Uhr gesperrt bleiben. In der Gegenrichtung war am Morgen nur eine Spur frei. Ob jemand bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

