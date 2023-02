Ransbach-Baumbach (dpa/lrs) - Nach einem Unfall mit drei Lastwagen am Dienstagnachmittag ist die Autobahn 3 nahe Ransbach-Baumbach in beide Richtungen voll gesperrt worden. An der Unfallstelle seien leicht entzündliche Chemikalien ausgelaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Koblenz. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Vollsperrung wird den Angaben zufolge vermutlich bis mindestens zum Abend andauern. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern, auch auf der nahen A48 gab es Verkehrsbehinderungen. Über die Ursache und den Ablauf des Unfalls wurden zunächst keine Angaben gemacht.

