Beim Zusammenstoß eines Lkw mit zwei Transportern bei Pirmasens ist eine 24-Jährige ums Leben gekommen. Die Fahrerin des einen Transporters starb am Samstagvormittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der 28-Jährige Fahrer des zweiten Transporters wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Pirmasens (dpa/lrs) - Zuvor war der Lkw auf der B10 in Richtung Zweibrücken unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Pirmasens-Haseneck und Pirmasens-Husterhöhe aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet. Dort streifte er den Angaben zufolge zunächst ein Auto und stieß mit den zwei entgegenkommenden Transportern zusammen. Der Lkw-Fahrer und der Fahrer des gestreiften Autos blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die B10 musste für mehr als sechs Stunden voll gesperrt werden.

Pressemitteilung mit Foto