Büchenbeuren (dpa/lrs) - Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Bundesstraße 50 bei Büchenbeuren (Rhein-Hunsrück-Kreis) von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der Mann sei aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen und mit einem Brückenpfeiler kollidiert, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall sei das Führerhaus stark deformiert worden, weshalb sich der 50 Jahre alte Fahrer nicht eigenständig aus dem Fahrzeugwrack befreien konnte. Der Mann wurde aus dem Führerhaus geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Er sei nicht Lebensgefahr.

Für die Bergungsarbeiten wurde die B50 an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Eine Spezialfirma sei beauftragt worden, den mit Kartonagen beladenen Transporter zu bergen. Der Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen des Sprechers auf mindestens 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.