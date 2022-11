Ein Lkw-Fahrer ist nach einem Unfall nackt über die Autobahn 1 im saarländischen Landkreis Sankt Wendel gelaufen. Nachdem das Fahrzeug des 42-Jährigen am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit den Leitplanken kollidiert war, meldeten Zeugen, dass der Mann betrunken, desorientiert und ohne Kleidung über die Autobahn laufe, wie die Polizeiinspektion Sankt Wendel am Sonntag mitteilte. Die Polizei traf den Mann nackt auf dem Boden sitzend vor dem quer über die Straße stehenden Lkw an, wie es hieß. Zudem habe er den geöffneten Motorraum des Lastwagens als Wäscheständer für seine Kleidung benutzt.

St. Wendel (dpa/lrs) - Gegenüber Polizei und Rettungsdienst habe er sich aggressiv verhalten und nach ihnen geschlagen. Daraufhin habe die Polizei den 42-Jährigen fixiert und ihm Handschellen angelegt, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Polizisten verletzten sich dabei leicht. Dem Lkw-Fahrer wurde demnach Blut entnommen und er musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Zudem erwarten den Mann mehrere Strafverfahren. Die Autobahn wurde zeitweise voll gesperrt.

Mitteilung Polizei