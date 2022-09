Ein Lastwagen ist am frühen Dienstagmorgen in eine Baustelle auf der Autobahn 61 bei Beindersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gefahren und hat eine stundenlange Sperrung verursacht. Der 49-jährige Fahrer habe die Baustelle zu spät wahrgenommen, sein Lastwagen sei dann mit einer mobilen Warntafel zusammengestoßen, die an einem Kleinlastwagen angehängt war, teilte die Polizei mit. Beide habe der Lastwagen einige Meter mitgeschleift.

Beindersheim (dpa/lrs) - Der Fahrer blieb unverletzt. Die Sperrung der A61 in Richtung Koblenz sollte laut Polizei bis in die frühen Morgenstunden bestehen bleiben. Der Schaden liegt demnach bei rund 70.000 Euro.

