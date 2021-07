Mainz (dpa/lrs) - Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat an alle Hochwasserkatastrophen-Helfer appelliert, vorsichtig zu sein. «Ein sehr schlimmer Tag geht allmählich zu Ende. Die Arbeit aber noch lange nicht. Wir denken an alle Rettungskräfte und Helfer, die weiter im Einsatz sind. Passt auf euch auf!», heißt es in einem Tweet des LKA vom Donnerstagabend. Und: «In Gedanken sind wir natürlich auch bei all den Opfern dieser schrecklichen Katastrophe.»

Mainz (dpa/lrs) - Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat an alle Hochwasserkatastrophen-Helfer appelliert, vorsichtig zu sein. „Ein sehr schlimmer Tag geht allmählich zu Ende. Die Arbeit aber noch lange nicht. Wir denken an alle Rettungskräfte und Helfer, die weiter im Einsatz sind. Passt auf euch auf!“, heißt es in einem Tweet des LKA vom Donnerstagabend. Und: „In Gedanken sind wir natürlich auch bei all den Opfern dieser schrecklichen Katastrophe.“

