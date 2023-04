Köln (dpa) - Nach dem 3:1-Sieg beim FC Augsburg am vergangenen Wochenende startet der 1. FC Köln nur mit einer Änderung in die Bundesligapartie gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Für den gesperrten Ellyes Skhiri hat FC-Coach Steffen Baumgart Dejan Ljubicic in die Startelf berufen. Stürmer Sebastian Andersson hat nach seiner Knieverletzung den Sprung in den Kader noch nicht geschafft. Auch der Mainzer Trainer Bo Svensson hat seine Startformation nach dem 2:2 gegen Werder Bremen nur auf einer Position verändert. Für Marcus Ingvartsen läuft Karim Onisiwo auf.