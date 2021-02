Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Historische Museum Saar bereitet sich auf eine besondere Aktion für Publikum vor: Sobald die Museen wieder geöffnet sein dürfen, können Besucher live die Wiederherstellung von zwei Ölgemälden von Anton von Werner aus dem Jahr 1880 erleben. Darunter ist das Bild «Ankunft des preußischen Königs in Saarbrücken». «Das ist einzigartig», sagte Museumsdirektor Simon Matzerath. Mit einer Größe von 5,15 mal 3,35 Metern wäre es «das größte Gemälde, das je in Deutschland in einem Museum live restauriert wurde».

Matzerath geht davon aus, dass das Interesse daran groß sein wird - auch an der Übertragung ins Internet. „Ich bin überzeugt, dass es höchst spannend wird und dass der Funke überspringt.“ Aktuell ist Expertin Katharina Deimel in dem Saarbrücker Museum bereits mit der Restaurierung des Gemäldes „Graf Bismarck“ (3,56 mal 1,16 Meter) beschäftigt.

Beide Werke gehören zu dem siebenteiligen „Saarbrücker Rathauszyklus“ und galten lange Zeit als verschollen. Die Ölgemälde sollen ab Ende Februar bis Oktober bei einer Sonderausstellung erstmals nach 76 Jahren wieder öffentlich zu sehen sein. Schon gibt es dem Direktor zufolge Interesse von Museen, danach einige Teile aus diesem Zyklus auszuleihen.

