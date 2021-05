Es wird wohl keine ausgelassene Stimmung herrschen, wenn die rheinland-pfälzische FDP am Samstag in Mainz ihren Parteichef, Landeswirtschaftsminister Volker Wissing, an die Spitze der Landesliste für die Bundestagswahl im Herbst 2021 wählt. Die Corona-Pandemie und der Lockdown verbieten übliche Parteitagschoreografien.

Aber aufschieben lässt sich das Treffen auch nicht. Denn gleichzeitig stellen die Liberalen an diesem Tag ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021 auf, an deren Spitze Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt voraussichtlich mit einer breiten Mehrheit gewählt wird. Nach der Landeswahlordnung muss die Liste bis Ende Dezember beim Landeswahlleiter vorliegen. Deshalb ist es bei diesen wahlvorbereitenden Versammlungen möglich, Ausnahmegenehmigungen vom Versammlungsverbot nach der Corona-Verordnung zu beantragen – strenge Hygienemaßnahmen vorausgesetzt.

Vormittags die Liste für die Bundestagswahl

Die FDP hat Übung mit Versammlungen unter Corona-Bedingungen. Schon beim Programmparteitag Ende September saßen die rund 200 Delegierten in großen Abständen, Türsteher achteten darauf, dass niemand ohne Maske die Halle 45 betritt. Allerdings waren zu dieser Zeit noch Gaststätten und Theater geöffnet.

Die Delegierten beginnen am Vormittag mit der Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl. Nachdem Volker Wissing am 19. September zum Bundesgeneralsekretär seiner Partei gewählt worden ist, war klar, dass er die Landesbühne verlassen wird. Ihn als Nummer 1 zu wählen, ist großer Konsens in der Partei. Aber schon auf dem zweiten Platz wird mit Gerangel gerechnet. Der Spitzenkandidat der Bundestagswahl 2017, Manuel Höferlin aus Rheinhessen, will dem Vernehmen nach auf Platz zwei rücken, aber dort kandidiert wohl auch die stellvertretende Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser aus dem Westerwald. Vor drei Jahren schafften es außerdem Carina Konrad aus dem Hunsrück und Mario Brandenburg aus der Südpfalz ins Berliner Parlament. Wegen des Regionalproporz wird Brandenburg wohl für den Südpfälzer Wissing weiter nach hinten auf die Liste rücken – aber als Spitzenkandidat der Jungen Liberalen (JuLi)auch nicht allzu weit.

Südpfälzer Andy Becht auf aussichtsreichem Platz

Auf der Liste für die Landtagswahl kandidiert nach Daniela Schmitt Justizminister Herbert Mertin auf Platz zwei, gefolgt von Fraktionsschefin Cornelia Willius-Senzer auf Platz drei. Danach könnte Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht als erster Pfälzer auf die Liste kommen, gefolgt von Marco Weber aus der Eifel, dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion. Justizstaatssekretär Philipp Fernis und der Pirmasenser Abgeordnete Steven Wink werden sich ebenfalls auf aussichtsreichen Plätzen bewerben. Spätestens ab dem achten Platz ballen sich die Kandidaten. Der frühere Fraktionschef Thomas Roth könnte dabei das Nachsehen haben. JuLi-Kandidat Luca Lichtenthäler wird gehandelt, ebenso wie Petra Dick-Walther aus Bad Dürkheim. Helga Lerch, die aus der Fraktion ausgeschlossen wurde, tritt nicht mehr an.

