Mainz (dpa/lrs) - Im Unterschied zu Hessen und dem Saarland war die Linke in Rheinland-Pfalz noch nie erfolgreich bei einer Landtagswahl. Am kommenden Sonntag sieht die Partei trotz Umfragewerten von drei bis vier Prozent eine Chance, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen - vor fünf Jahren waren es nur 2,8 Prozent. Zuversicht schöpfen die Linken aus den Unwägbarkeiten der Corona-Situation einem Wahlkampf, der erstmals auch gezielt die ländliche Bevölkerung in den Blick genommen hat.

Der Frankenthaler Spitzenkandidat David Schwarzendahl nennt einen Mietendeckel für Städte nach Berliner Vorbild, einen flächendeckenden ÖPNV zum Nulltarif die Land- und Forstwirtschaft als Schwerpunkte. Die Linke wolle bei einem Einzug in den Landtag auf eine Rückkehr zur „bäuerlichen und familiären Landwirtschaft“ hinwirken. Die zweite Spitzenkandidatin Melanie Wery-Sims aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich sagt, bei ihr sei es „superländlich“ und daher schwierig, bestimmte Themen überhaupt auf die Tagesordnung zu bringen.

Hochburgen der Linken in Rheinland-Pfalz sind in dieser Reihenfolge Mainz, Trier, Kaiserslautern und Koblenz. Die drei rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten der Partei kommen aus Trier, Kaiserslautern und Pirmasens. In Eifel und Hunsrück, Pfälzer Wald und Westerwald ist die Linke aber kaum vertreten, dort gibt es nur wenige Mitglieder, und die Partei ist den Menschen in den kleinen Dorfgemeinschaften überwiegend fremd geblieben.

Das Problem werde schon lange gesehen, ohne dass es bewusst angegangen worden sei, heißt es in der Partei. Diesmal aber entwickelte die Linke einen gezielten Wahlkampf auch für den ländlichen Raum und erklärte etwa, dass die Kneipenkultur in kleinen Dörfern genauso wichtig sei wie das Opernhaus in der Stadt, setzte sich etwa für die genossenschaftliche Gründung von Dorfläden ein.

In der Partei wird erwartet, dass die Landtagswahl eine Art Stichwahl zwischen SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und CDU-Herausforderer Christian Baldauf wird. Jede Stimme an eine der kleinen Partei werde dann als eine vergebene Stimme dargestellt. Aber es gebe die Hoffnung, heißt es bei den Linken, dass die Enttäuschung über die großen Parteien so groß sei, dass sich viele Wählerinnen und Wähler diesmal über solche Überlegungen hinwegsetzen wollten. Dem entspricht der Wahlslogan „Zeit für was Neues. Sei mutig!“

Zum Social-Media-Star der Linken avancierte im Wahlkampf die Ludwigshafener Kandidatin Jovana Dzalto mit dem Foto eines verunstalteten Wahlplakats - die 35-Jährige stellte sich daneben und malte sich nach Angaben eines Parteisprechers mit einem Kajalstift Bart, einen schwarzen Zahn und Augenbrauen ins Gesicht - wie auf ihrem Plakatbild.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-758341/2