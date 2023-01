Bendorf (dpa/lrs) - Bei der plötzlichen Bremsung eines Linienbusses in Bendorf ist eine 85-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie sei von ihrem Sitz geschleudert worden und zu Boden gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Busfahrer hatte bei der Fahrt am Dienstagvormittag kurz vor dem Stadtpark aus bislang unbekannten Gründen plötzlich stark bremsen müssen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

