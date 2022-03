Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner sieht im Falle eines Einzugs der FDP in den saarländischen Landtag gute Ausgangsvoraussetzungen für eine Koalitionszusammenarbeit zwischen seiner Partei und der SPD im Saarland. «Es gibt gute Gespräche und eine gute Zusammenarbeit zwischen Frau Rehlinger und auch der FDP. Wir teilen viele gemeinsame Positionen», sagte Lindner am Sonntagabend in der «ARD».

Berlin (dpa) - Nach ersten Hochrechnungen ging die SPD mit mehr als 43 Prozent der Stimmen als klare Siegerin der Landtagswahl hervor. Die künftige Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die den Hochrechnungen zufolge den bisherigen Regierungschef Tobias Hans (CDU) ablösen wird, kündigte am Abend bereits an, zügig eine neue Regierung bilden zu wollen. Die FDP bangte mit Hochrechnungswerten zwischen 4,9 Prozent und 5,0 Prozent am Abend noch um den Einzug in den Landtag.

Es gebe zwischen Rehlinger und der FDP „größere Übereinstimmungen als bei anderen“, betonte Lindner. Nichts spreche gegen Gespräche - sofern es seine Partei in den Landtag schaffe. Was jetzt schon klar sei: Die FDP habe sich, selbst wenn sie es nur auf 4,9 Prozent bringen würde, im Saarland neue Wählergruppen erschließen können, erklärte Lindner.

