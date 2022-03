FDP-Chef Christian Lindner hofft auf den Einzug seiner Partei in den saarländischen Landtag. «Die FDP hat die Chance, in den Landtag einzuziehen nach zehn Jahren APO», sagte Lindner am Sonntagabend im ZDF. «Das ist schon eine beachtliche Ausgangssituation.» APO steht für außerparlamentarische Opposition - die Freidemokraten waren zuletzt nicht im saarländischen Landesparlament vertreten.

Berlin (dpa) - Lindner betonte, die Ampel-Koalition mit SPD und Grünen im Bund sei eine ungewöhnliche Konstellation für seine Partei, dennoch habe sie zugelegt.

