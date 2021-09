Mainz (dpa/lrs) - Die Zahlen für die SPD in Rheinland-Pfalz sehen nach einer ersten Einschätzung des Landesvorsitzenden Roger Lewentz «sehr gut aus». Auch auf Bundesebene sehe es für die SPD gut aus, «wir liegen gleichauf oder sind sogar vorne weg», sagte der SPD-Landeschef nach den ersten Prognosen für die Bundestagswahl in Mainz. «Das ist ein wunderbarer Wahlabend, der jetzt eingeleitet wird. Wir haben ja vor wenigen Wochen noch ganz andere Zahlen gehabt.» Die Balken für die SPD gingen nach oben, die für die CDU nach unten. «Wenn das so anhält, wird das ein guter Abend für uns.»

Mainz (dpa/lrs) - Die Zahlen für die SPD in Rheinland-Pfalz sehen nach einer ersten Einschätzung des Landesvorsitzenden Roger Lewentz „sehr gut aus“. Auch auf Bundesebene sehe es für die SPD gut aus, „wir liegen gleichauf oder sind sogar vorne weg“, sagte der SPD-Landeschef nach den ersten Prognosen für die Bundestagswahl in Mainz. „Das ist ein wunderbarer Wahlabend, der jetzt eingeleitet wird. Wir haben ja vor wenigen Wochen noch ganz andere Zahlen gehabt.“ Die Balken für die SPD gingen nach oben, die für die CDU nach unten. „Wenn das so anhält, wird das ein guter Abend für uns.“