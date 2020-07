Niedersachsens Innenminister Pistorius will eine Studie zu Polizeiarbeit und Rassismus im Verbund mehrerer Bundesländer organisieren. Sein Parteifreund und Kollege Lewentz ist offen dafür. Er will aber zunächst mit dem Polizei-Personalrat darüber sprechen.

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält eine Studie über Rassismus bei der Polizei zwar nicht für «zwingend erforderlich», will aber nach den Sommerferien mit dem Hauptpersonalrat der Polizei darüber sprechen. «Wir stehen grundsätzlich im engen und vertrauensvollen Austausch und werden auch in der aktuellen Diskussion gemeinsam über das Vorgehen beraten», sagte der SPD-Politiker am Freitag in Mainz. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz, hatte sich bereits offen dafür gezeigt.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte zuvor angekündigt, eine Studie zu Polizeiarbeit und Rassismus im Verbund mehrerer Bundesländer zu organisieren. «Ich würde mir wünschen, dass wir das anpacken, ob mit oder ohne den Bund», sagte der Koordinator der SPD-Innenminister der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). Er werde versuchen, seine Kollegen in den Ländern im Herbst von einer gemeinsamen Studie zu überzeugen. Um ein repräsentatives Bild zu gewinnen, müsse die Untersuchung mehrere Bundesländer umfassen.

Es geht vor allem um Racial Profiling. Davon spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne konkreten Anlass kontrolliert werden. Das Bundesinnenministerium hatte im Juni eine Studie dazu angekündigt. Innenminister Horst Seehofer (CSU) aber nahm die Ankündigung seines Ressorts zurück.

«Wir dulden keinen Extremismus oder Rassismus in den Reihen der Polizei», betonte Lewentz. In Rheinland-Pfalz gebe es eine Reihe von Instrumenten, um dies zu verhindern. Jeder Vorwurf eines Bürgers werde seit 2014 von der unabhängigen Bürgerbeauftragten für die Landespolizei überprüft. Die Bewerber für den Polizeidienst würden seit 2018 auch durch eine Abfrage beim Verfassungsschutz überprüft, wenn sie das Auswahlverfahren bestanden haben. «Der professionelle Umgang mit Vielfalt und ein diskriminierungsfreies Handeln» sei ein fest verankerter Inhalt des dann folgenden Studiums. Seit 1996 gebe es zudem die Kommission Innere Führung - ein wirksames Instrument im Sinne eines Frühwarnsystems.