Mainz (dpa/lrs) - Der SPD-Landeschef Roger Lewentz vergleicht den Erfolg seiner Partei in Rheinland-Pfalz mit einer Pyramide. „Wir haben Führung immer in der Form einer Pyramide empfunden“, sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Pyramide hat eine Spitze und die wird Schicht für Schicht getragen. Und wir sind so stark, weil wir zueinander stehen und weil wir diese Spitze mit großer Freude unterstützen.“ Dies sei seit 31 Jahren „hervorragend gelungen“. Solange stellt die SPD im strukturkonservativen Rheinland-Pfalz die Regierung.