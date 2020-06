Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Innenminister und SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz sieht bei der Polizei in seinem Bundesland keinen strukturellen oder latenten Rassismus. «Ich bin seit 14 Jahren für die Polizei Rheinland-Pfalz verantwortlich, und ich habe rassistische Ausfälle, die man der Polizei (im allgemeinen) zuordnen könnte, nie erlebt», sagte Lewentz im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Allerdings: «Es gibt, wo Menschen unterwegs sind, einzelne Verfehlungen», sagte Lewentz. «So was gibt es immer, nicht nur bei der Polizei, sondern überall in der Gesellschaft.»

Rheinland-Pfalz lege großen Wert darauf, Menschen mit Migrations-Hintergrund bei der Polizei einzustellen. Dies sei ein Beitrag dazu, dass man wisse, wie eine Bevölkerung zusammengesetzt sei, «nämlich mittlerweile ziemlich bunt», sagte der Minister. Zudem gebe es eine Kommission innere Führung, «die solche Dinge auch immer und immer wieder mit den Vorgesetzten bespricht».

SPD-Chefin Saskia Esken hatte zuvor unterschwelligen Rassismus auch bei deutschen Sicherheitskräften beklagt. «Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, die durch Maßnahmen der Inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen», sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Dabei stehe die große Mehrheit der Polizeibediensteten solchen Tendenzen sehr kritisch gegenüber und leide unter dem potenziellen Vertrauensverlust, der sich daraus ergebe.