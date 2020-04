Ludwigshafen (dpa/lrs) - Piloten der Polizeihubschrauberstaffel sollen für einen möglichen Nottransport von Corona-Patienten geschult werden. Das kündigte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Ludwigshafen an. Es gehe vor allem um die Besonderheiten der Hygienemaßnahmen bei Infektionstransporten.

«Polizeihubschrauber sind grundsätzlich nicht für Rettungseinsätze vorgesehen», sagte Lewentz. Der Transport eines Corona-Patienten sei eine Notlösung und kaum zu erwarten. «Trotzdem ist mir diese Vernetzung zwischen den Experten für Rettungseinsätze und der Polizei wichtig, um auch für den unwahrscheinlichen Fall gerüstet zu sein.»

Als Schulungsort sei etwa das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz denkbar. Im Zuge der Corona-Krise werde umso deutlicher, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen den Zuständigkeitsbereichen des Innenministeriums sei: Rettungsdienst, Polizei und Streitkräfte, sagte Lewentz in Ludwigshafen.

Dort steht der erste bundesweit anforderbare Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung für Transporte von Covid-19-Patienten. Seit der Stationierung am 6. April hat er bereits mehrere Einsätze geflogen.