Mainz (dpa/lrs) - Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz hat den Wahlsieg seiner Partei bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl eine „Sensation“ genannt. „Wenn wir bundesweit auf 16 Prozent sind und jetzt so klar stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz sind, stärkste Kraft im Landtag sein werden: Das ist eine hohe Anerkennung für Malu Dreyer“, sagte er am Sonntag in Mainz. Die SPD sei in Rheinland-Pfalz Volkspartei. „Das haben wir immer so gesehen, und das konnten wir jetzt so beweisen. Das ist ein tolles Gefühl.“

