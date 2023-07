Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Nach einem Flächenbrand in Graach an der Mosel ermittelt die Polizei gegen einen 23-Jährigen. Mit einem Leuchtgeschoss soll der junge Mann das Feuer am Samstagabend in der Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich ausgelöst haben, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Mehr als ein Hektar Grünfläche sei beschädigt worden. Rund 75 Feuerwehrkräfte brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten eine weitere Ausbreitung. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt.

Polizeimitteilung