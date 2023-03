Knapp drei Jahre nach ihrer Gründung hat sich die Covid-19-Koordinierungsgruppe des Saarlandes aufgelöst. Ihr gehörten Vertreter des Gesundheits- und des Innenministeriums, des Pflegerates, der Krankenhausgesellschaft sowie alle Krankenhäuser und der virologische Landesberater an, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) dankte den Mitgliedern beim letzten Treffen «für die besondere und konstruktive Zusammenarbeit in dieser historisch bedeutsamen Zeit».

Saarbrücken (dpa/lrs) - Seit dem Anfang April 2020 kam die Gruppe in über 130 Telefonkonferenzen zusammen. Dabei befasste sie sich in der Regel wöchentlich mit Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das Team war zu Beginn der Pandemie mit der Allgemeinverfügung von Ende März 2020 ins Leben gerufen worden.