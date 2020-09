Wiesbaden/Mainz (dpa/lhe) - Die 2013 begonnenen Bauarbeiten an der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden sollen auf hessischer Seite noch bis zum kommenden Jahr andauern. Das vierte und letzte Brückenteil sei bereits fertig, erklärte ein Sprecher von Hessen Mobil. Es soll Ende dieses Jahres über den Rhein zur Baustelle gebracht werden und damit die letzte Lücke schließen. Dafür werden laut Hessen Mobil gerade Stahlteile gefertigt und verschweißt, die als Gegengewicht dienen sollen. Dann erst könne auch der letzte Pfeiler eingesetzt werden. Dessen Herstellung sei nahezu abgeschlossen.

Auf der rheinland-pfälzischen Seite sollen die Bauarbeiten an der wichtigen Rheinquerung bis November dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Rampe Mainz-Mombach in Fahrtrichtung Wiesbaden sei fertiggestellt, teilte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz mit. Es sei bisher alles nach Plan verlaufen, weder das Wetter noch die Corona-Pandemie hätten größere Auswirkungen auf die Bauzeit gehabt.

Derzeit seien noch kleinere Sanierungsarbeiten etwa an der Fahrbahndecke fällig. Darüber hinaus würden die Radwege im Bereich der Baustelle und Regenrückhaltebecken hergestellt. Allerdings müssen Autofahrer am Wochenende des 11. Septembers noch einmal mit einer Vollsperrung der Rampe Wiesbaden in Richtung Mainz-Mombach rechnen. Dann steht nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität eine Deckensanierung an.

Die Gesamtkosten des Mammutprojekts summieren sich nach dem Planungsstand auf 216 Millionen Euro.