«Letzter Mieter im Rathaus-Center» ausgezogen

Er war bekannt als «der letzte Mieter im Rathaus-Center» - nun hat der Schuhmacher Advar Tolu den vor dem Abriss stehenden Komplex in Ludwigshafen unlängst verlassen. Der Betreiber eines Schuh- und Schlüsseldienstes habe eine vorzeitige Aufhebung des Mietvertrags zum 30. März 2023 vereinbart, teilte die Verwaltung der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit. Tolu bestätigte den Auszug: «Ich bin in Absprache rausgegangen», sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle in Ludwigshafen wieder ein Geschäft eröffnen. «Meine Stammkunden warten auf mich.»

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Der Streit zwischen Tolu und der Stadt hatte Menschen in Ludwigshafen verärgert und amüsiert und überregional für Schlagzeilen gesorgt. Ein Abfindungsangebot der Kommune bei vorzeitiger Aufhebung des Mietvertrags hatte der aus Heilbronn stammende Unternehmer abgelehnt. Auch vor Gericht standen sich beide Seiten gegenüber. Tolu harrte mit seinem Geschäft mehr als ein Jahr in dem riesigen Center aus. Alle anderen Läden waren längst geschlossen. Nur wegen Tolu blieb ein Zugang zum Nordflügel offen. Der Vertrag wäre bis September gelaufen.

Nun gehen die Vorbereitungen für den Rückbau des Rathaus-Turmes und des Rathaus-Centers voran. Seit Wochenbeginn transportiert ein 80 Meter hoher Autokran Abbruchmaterial sowie technische Anlagen vom Dachgeschoss. Aufgrund erheblicher Mängel in der Brandschutz- und Gebäudetechnik des 1979 gebauten Rathausturms war die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet. Ein von der Stadt beauftragtes Planungsbüro stellte fest, dass eine Sanierung teurer wäre als Abriss und Neubau. Der Stadtrat war dem gefolgt und hatte im September 2020 den Abriss von Rathaus und Rathaus-Center beschlossen.

Das durch den Abriss freiwerdende Areal ermöglicht eine andere Trassenführung der geplanten ebenerdigen Helmut-Kohl-Allee. Von der Stadt hatte Tolu für den Auszug keine Entschädigung mehr erhalten, nachdem er die zuvor angebotene Summe abgelehnt hatte.