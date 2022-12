Die letzten beiden Corona-Impfzentren im Saarland schließen: An diesem Freitag (23. Dezember) seien die Anlaufstellen in Saarlouis und Neunkirchen den letzten Tag geöffnet, teilte das saarländische Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit. Gründe seien die auslaufende anteilige Finanzierung durch den Bund und die «stetig niedrigen Impfzahlen».

Saarbrücken (dpa/lrs) - In der vergangenen Woche habe es pro Impfzentrum zwischen 17 und 52 Impfungen am Tag gegeben, teilte die Sprecherin des Ministeriums mit. „Zu Hochzeiten waren dies 1300 bis 1400 Impfungen pro Tag und Impfzentrum.“ Bei den nun niedrigen Zahlen könnten die Impfungen gut in den Arztpraxen und Apotheken erfolgen.

Insgesamt habe es in allen saarländischen Impfzentren und mobilen Impfteams mehr als 1,1 Millionen Impfungen gegeben, teilte das Ministerium weiter mit. Der mobile Impfstandort im Saarbasar Saarbrücken werde ebenfalls vor Weihnachten geschlossen. Anschließend werde die Infrastruktur der Zentren zurückgebaut, hieß es.

