Mainz (dpa/lrs) - Trotz eines leichten Rückgangs der Mitgliederzahl in den rheinland-pfälzischen Sportvereinen von 4363 Mitgliedern (0,31 Prozent) ist der Sport in diesem Bundesland eine zentrale Größe in der Gesellschaft. Wie der Landessportbund Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte, sind 1 398 262 Mitglieder in 5982 Sportvereinen organisiert. Dies ergab die Bestandserhebung des LSB zum Stichtag 1. Januar 2020.

Die Zahl der Sportvereine im Land ging um 52 zurück. 5982 Vereine bedeuten den niedrigsten Wert seit dem Jahr 1994, hieß es in der Mitteilung. Der Organisationsgrad, also der Anteil der Rheinland-Pfälzer, die als Mitglied in einem Sportverein registriert seien, sei mit 34,24 Prozent weiterhin hoch und liege deutlich über dem bundesweiten Organisationsgrad. «Vereinssport ist nach wie vor attraktiv und gefragt», sagte der kommissarische LSB-Präsident Jochen Borchert. «Er verbindet die meisten Rheinland-Pfälzer und ist ein stabiler Anker des sozialen Zusammenhalts im Land.»