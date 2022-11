Temmels (dpa/lrs) - Im Landkreis Trier-Saarburg sind Leichenteile gefunden worden. Ein Zeuge informierte die Polizei am Dienstag über den Fund von Körperteilen im Bereich eines Parkplatzes in der Nähe der Gemeinde Temmels, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte die Leichenteile einer noch nicht identifizierten Person in einem Gebüsch abseits des Parkplatzes. Nähere Angaben zur Herkunft des Opfers oder den Umständen des Auffindens der Körperteile wurden noch nicht gemacht.

PM Polizei