Kaiserslautern/Odernheim (dpa/lrs) - In dem Fluss Glan ist bei Odernheim (Kreis Bad Kreuznach) die Leiche eines vermissten 13 Jahre alten Jungen gefunden worden. Es gebe „keinen vernünftigen Zweifel“ daran, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Jungen aus Meisenheim handele, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mitarbeiter einer sozialen Einrichtung hatten die Leiche demnach am Montagnachmittag bei Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in Ufernähe gefunden, sagte eine Sprecherin.

Die Polizei geht den Angaben zufolge von einem Unfall aus. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor, hieß es. Die Polizei vermutet, dass der Junge ertrunken ist, wie die Sprecherin sagte. Er habe nicht schwimmen können. Eine Obduktion soll die Todesursache nun klären.

Der 13-Jährige mit Autismus wurde seit mehr als drei Wochen vermisst. Der Junge hatte die Wohnanlage einer Einrichtung in Meisenheim in unbekannte Richtung verlassen und war seitdem verschwunden. Die Polizei suchte zwischenzeitlich mit Rettungskräften und Personenspürhunden nach dem Vermissten.

