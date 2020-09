Saarbrücken (dpa/lrs) - In einem Waldstück bei Überherrn im Saarland ist eine Leiche gefunden worden. Spaziergänger hätten sie am Samstagnachmittag entdeckt, teilte das Landespolizeipräsidium am Sonntag in Saarbrücken mit. Die Identität der toten Person sei noch unbekannt. Die Ermittlungen dauerten an. Die Polizei kündigte an, sie wolle im Laufe des Sonntags weitere Details zu dem Fund im Kreis Saarlouis bekannt geben.