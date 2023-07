Ludwigshafen (dpa/lrs) - In einem offenen Kabelschacht in Ludwigshafen ist am frühen Montagmorgen eine Leiche gefunden worden. Die verstorbene Person sei noch nicht zweifelsfrei identifiziert worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge befindet sich der Kabelschacht an einer stillgelegten Tram-Haltestelle am Rathaus-Center. Ersten Einschätzungen nach liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

