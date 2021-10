Mainz (dpa/lrs) - Einen Tag nach dem Fund eines toten Mannes in Mainz ist dessen Identität weiterhin unklar. Auch die Todesursache stehe noch nicht fest, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Leiche solle obduziert werden. Die Polizei war am späten Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst über einen bewusstlosen Mann im Bereich einer Straße in Mainz-Laubenheim informiert worden. Als die ersten Beamten eintrafen, war der Mann den Angaben nach schon tot. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mainz (dpa/lrs) - Einen Tag nach dem Fund eines toten Mannes in Mainz ist dessen Identität weiterhin unklar. Auch die Todesursache stehe noch nicht fest, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Leiche solle obduziert werden. Die Polizei war am späten Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst über einen bewusstlosen Mann im Bereich einer Straße in Mainz-Laubenheim informiert worden. Als die ersten Beamten eintrafen, war der Mann den Angaben nach schon tot. Die Kriminalpolizei ermittelt.