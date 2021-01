Trier (dpa/lrs) - Der Fund einer Frauenleiche auf der Straße vor einem Haus in Trier gibt Rätsel auf. Die tote Frau sei am Donnerstag gegen 9.00 Uhr von einem Zeugen entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand handele es sich um eine 63-Jährige aus Trier. Es werde geprüft, ob die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Die Leiche werde obduziert, an der Fundstelle seien Spuren gesichert worden. Weitere Details wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen.