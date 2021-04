Wenige Tage vor Beginn der Sommerferien fällt der Widerspruch zum Beschluss der Kultusministerkonferenz überraschend einheitlich aus. Für eine Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen fordern Verbände nicht nur mehr Personal. Der Schülertransport und fehlende Waschbecken werden ebenfalls als Schwachstellen angeprangert.

„Es wird kein normales Schuljahr“, sagte Christiane Herz vom Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) am Montag in Mainz. Dass die Schülerinnen und Schüler im August einen Präsenzunterricht fast wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie besuchen können, sei kaum möglich.

Widerspruch gegen Kultusministerkonferenz

Darin sind sich die drei großen Lehrergewerkschaften wenige Tage vor Ferienbeginn einig – neben der GEW sind das der Philologenverband und der Verband Bildung und Erziehung (VBE). Sie widersprechen der Kultusministerkonferenz unter der Leitung der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Diese hatte für das Schuljahr 2020/2021 vor knapp drei Wochen beschlossen: Die Schulen sollen zum Regelunterricht zurückkehren und auf die Abstandsregel von 1,50 Meter verzichten. Vorausgesetzt, der Infektionsschutz lasse dies zu.

Verzicht auf Abstandsregel sei „absurd“

Von einer „absurden Situation“ sprach die Vorsitzende des Philologenverbands Rheinland-Pfalz, Cornelia Schwartz: Bei Behörden, beim Einkaufen und anderswo gelte die Abstandsregel und in der Schule solle darauf verzichtet werden. Sie forderte eine „ehrliche Debatte“ unter Einbeziehung von Experten aus dem Bereich Virologie und Epidemiologie.

Bereits einige Tage zuvor hatte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Bold gefordert, dass das Bildungsministerium ein Konzept erarbeiten solle, das alle denkbaren Szenarien abdecken solle. Es müsse transparent und öffentlich kommuniziert werden. Den Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht weiter auszubauen, fordern auch die anderen Gewerkschaften.

GEW-Landeschef Klaus-Peter Hammer will zudem mehr Corona-Tests an Schulen. Die vom Bildungsministerium angekündigte Querschnitts-Testung an Schulen und Kindertagesstätten vor und nach den Ferien reiche nicht aus. Wenn es zur ersten Erkältungswelle komme, habe er „ganz große Sorgen“.

Bis zu 25 Prozent mehr Lehrkräfte nötig

Hammer fordert außerdem massive Personalaufstockungen. Bis zu 25 Prozent mehr Lehrkräfte seien schon deshalb nötig, weil ab Herbst ein erhöhter Vertretungsbedarf entstehen werde. Wegen Corona-Verdachtsfällen oder -Erkrankungen oder wegen anderer Infektionskrankheiten müssten sich mehr Lehrer krankmelden. Die GEW hat auch einen Vorschlag, woher das Personal kommen soll. Viele Gymnasiallehrer seien auf der Suche nach einer Stelle. Außerdem könnten Teilzeitkräfte angesprochen werden, ob sie aufstocken wollten.

Warmes Wasser in jedem Klassenraum

Nötig seien zudem deutlich kleinere Klassen. In Grundschulen auf dem Land seien 15 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse nicht selten, aber an den Schwerpunktschulen etwa in Ludwigshafen, Kaiserslautern oder Worms sei das anders. Um dort kleinere Klassen einzurichten, seien mehr Klassenräume nötig. In jedem Raum müsse es außerdem fließend warmes Wasser geben, um die Hygieneregeln einhalten zu können. Ein Dorn im Auge ist den Lehrervertretern außerdem die Schülerbeförderung. Die Abstandsregeln in den Bussen und Bahnen müssten eingehalten und durchgesetzt werden, fordert Cornelia Schwartz.

Die vom Ministerium angekündigte „Sommerschule“, in der versäumter Lernstoff in den letzten beiden Ferienwochen freiwillig nachgeholt werden könne, ist laut Hammer begrüßenswert, aber sie reiche nicht aus.