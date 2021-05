18 Monate lang ständig auf der Probe, großer Termindruck, intransparente Noten und das anhaltende Gefühl, nicht gut genug zu sein: Ein Referendariat in Rheinland-Pfalz ist nicht ohne, sagen angehende Lehrer und Gewerkschaftler. Zusätzlich kam jetzt auch noch die Pandemie – digitaler Unterricht und Homeschooling. Wie stressig ist das wirklich?

Wie bewegt sich ein Referendar im Klassenzimmer? Wie ist seine Ausdrucksweise? Wie tritt er Schülern gegenüber? – Es geht nicht nur um fachliches Wissen, sondern um die ganze Person, die „Lehrerpersönlichkeit“ der künftigen Pädagogen. Denn in ihrem Referendariat – quasi der Ausbildung zum Lehrer – schlägt sich all das in der Bewertung nieder. Das sorgt dafür, dass viele das Gefühl haben, ständig perfekt sein zu müssen, wie Klaus-Peter Hammer sagt. Er ist Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz (GEW) und war selbst 14 Jahre lang Fachleiter in Kaiserslautern – also in der Ausbildung von Referendaren tätig.

Laut ihm kommt viel Stress der jungen Pädagogen daher, dass sie von Anfang an viel eigenverantwortlich unterrichten müssen: zwölf Stunden pro Woche. Vor zehn Jahren sei das anders gewesen, da habe es mehr Zeit gegeben, um bei anderen im Unterricht zuzuschauen, also zu hospitieren, oder angeleiteten Unterricht zu geben. Außerdem würden die Stunden, die die Referendare unterrichten, in das Pensum der Schule mit eingerechnet. Wären sie zusätzlich, würde das alle entlasten, sagt Hammer.

Überall unterschiedlich

Die gute Nachricht: Wer heute Glück hat, kommt an eine Schule, an der trotz allem Zeit zum Hospitieren bleibt. Davon erzählen zwei Referendare an Gymnasien. Beide mussten in ihrem ersten Halbjahr eine bestimmte Anzahl an Stunden an ihrer jeweiligen Schule arbeiten. Die Hälfte haben sie eigenverantwortlich – also ganz allein – unterrichtet, die andere Hälfte konnten sie hospitieren oder angeleiteten Unterricht geben. Für den Anfang, um sich ans Unterrichten „ranzutasten“ war das sehr hilfreich, wie Referendarin Sofia Müller sagt (Name geändert).

Doch hier wird auch deutlich, wie unterschiedlich das Arbeitspensum der einzelnen Referendare ist: Müller musste insgesamt zwölf Stunden an der Schule arbeiten, Martin Meier 16 (Name geändert). Und Grundschul-Referendar Konstantin Hesser musste seine gesamten zwölf Stunden von Anfang an eigenverantwortlich halten. Zu Beginn sei das ganz schön stressig gewesen. Denn als Anfänger dauere Vorbereitung ziemlich lange: Er habe teils über vier Stunden für eine Unterrichtsstunde gebraucht.

Lange Vorbereitungszeit

Zudem sind die Fach- und Seminarleiter mehrmals im Unterricht der Referendare mit dabei – und bewerten sie unter anderem aufgrund der Besuche. Die angehenden Lehrer müssen für jede dieser Stunden einen Bericht von 15 bis 20 Seiten abgeben, in dem sie ihre Planung wissenschaftlich begründen. Solche Stunden hat Hesser nach seinen Worten teilweise bis zu 30 Stunden lang vorbereitet. Das erhöhe den Zeitdruck enorm.

Zusätzlich zur Arbeit an den Schulen besuchen die Referendare Seminare, in denen sie zum Beispiel lernen, auf was sie bei der Unterrichtsplanung achten müssen. „Das ist so viel, das kann man alles am Anfang gar nicht berücksichtigen“, sagt Meier. Dennoch habe er oft das Gefühl, alles im Kopf haben zu müssen. Weil das vor allem am Anfang kaum möglich sei, fühle er sich, als würde seine Leistung nie ausreichen. Und: „Manche Fachleiter erwarten sehr viel zusätzliche Arbeit.“ Im Seminar könnten diese Aufgaben auftragen, etwa fiktive Unterrichtsreihen planen, Themen erarbeiten oder Schüler-Übungen überlegen. Hesser ergänzt: Ihn hätten vor allem der eigene Anspruch und die bevorstehende Prüfung unter Druck gesetzt. „Man arbeitet die ganze Zeit auf die Prüfung hin und will einen Zustand erreichen, der noch nicht da ist.“ Egal wie viel Mühe er sich gebe, es gebe immer Luft nach oben.

Probleme durch Pandemie

Als weiteren Stressfaktor nennt Meier die Notengebung: „Man weiß nicht, wie die Note zustande kommt. Wo liegen die Schwerpunkte?“ Die Note entstehe so: Die Fachleiter und der Ausbildungsleiter (ein Lehrer an der Schule) geben je einen Notenvorschlag ab. Aus diesen legt die Seminarleitung die Note dann fest – auf welcher Basis sei unklar.

Zu alldem kam nun die Corona-Pandemie: Müller und Meier haben kurz vorher ihre Referendariate begonnen und Schulschließungen, Homeschooling und digitalen Unterricht von Anfang an miterlebt. Gerade im Sportunterricht sei es schwierig gewesen: Weil kein Präsenzunterricht möglich war, habe Meier zum Beispiel in der Unterstufe Sport-Theorie unterrichten müssen. Dafür gebe es weder Material noch Erfahrungen, auf die er zurückgreifen könne. Lockdown, keine Freunde treffen und kaum geregelter Alltag sind Probleme, die auch Referendare – wie alle – in der Pandemie zusätzlich haben.

Findet die Prüfung statt?

Ein großes Problem ist für viele in der Pandemie zudem die Frage nach der Abschlussprüfung. Diese besteht aus einer Lehrprobe und zwei mündlichen Prüfungen sowie einer Präsentationsprüfung, wie Gewerkschaftler Hammer erklärt. „Viele haben Angst, dass die Prüfung nicht stattfinden kann“, sagt er. Da gebe es aber inzwischen gute Lösungen.

Dass manche digital unterrichten mussten, bevor sie je unterrichtet haben, sieht Cornelia Schwartz vom Philologenverband Rheinland-Pfalz kritisch: „Für manches braucht man Erfahrung: Wenn ich das noch nie erlebt habe, weiß ich nicht, wo mögliche Probleme liegen – da ist Stress vorprogrammiert.“

Für die Referendare ist die Krise zu einem gewissen Grad aber auch eine Entlastung: „Von den Unterrichtsbesuchen sind einige weggefallen, was mir Zeit erspart hat“, sagt Müller. Dafür fehle ihr aber Erfahrung, wie die Besuche ablaufen. Konstantin Hesser sagt: Im Referendariat sei man ohnehin unsicher. Corona habe aber dafür gesorgt, dass alle anderen auch unsicher wurden. So habe er sich mehr als Teil des Teams gefühlt.

Zur Sache: Viele Abbrecher?

Das Referendariat ist für viele eine harte Zeit. Dennoch halten die meisten durch: Laut Landesbildungsministerium brechen durchschnittlich nur sieben Prozent der über 2000 Referendare pro Halbjahr in Rheinland-Pfalz ab – dies bleibe seit Jahren konstant. Die Durchfallquote bei der Prüfung liege bei rund einem Prozent. Sich in stressigen Zeiten Hilfe zu suchen, um nicht zu den Abbrechern zu gehören, sei kein Problem, sagt Gewerkschaftler Hammer. Doch das Gerücht, dass es wegen des Besuchs beim Psychologen Probleme mit der Verbeamtung geben kann, halte sich hartnäckig. Katja Mehler, beim Ministerium für Einstellungen von Lehrern zuständig, stellt klar: Es sei ausgeschlossen, dass jemand nicht verbeamtet werde, weil er in schwierigen Zeiten psychologische Hilfe gesucht hat. Klar: Wer zum Beispiel schwere Depressionen und mehrere fehlgeschlagene Therapieversuche hinter sich hat, könne Schwierigkeiten bekommen. Das entscheide dann der Amtsarzt.