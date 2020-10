Patersberg (dpa/lrs) - Ein Haus in Patersberg (Rhein-Lahn-Kreis) ist in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war die Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz. Das Haus stand demnach seit Jahren leer und ist stark vermüllt, was die Bekämpfung des Brandes behinderte. Das Haus dürfe zurzeit aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden, hieß es. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Bundesstraße 274 wurde gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet.