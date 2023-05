Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: In den Augen von Bauern und Winzern will die EU Ungeheuerliches: den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln an Menge und Gefährlichkeit bis 2030 halbieren, in Schutzgebieten verbieten. „Geht nicht“, sagen Erzeuger. Sie fürchten um ihre Existenz. Doch wo landen Pestizide? Staatliche Kontrollen zeigen: Bei heimischem Wein und Obst sind 76 Prozent belastet.

Wer Wein trinkt, genießt. Und wer in einen Apfel beißt, geht davon aus, etwas Gesundes zu essen. Doch im Glas, im Apfel können auch Pestizide stecken – Rückstände