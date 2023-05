Der Hersteller Fa. Dr. Esswein & Co. GmbH hat sein Produkt Mayala Nelken (ganz) in der 25-Gramm-Packung zurückgerufen, weil sich darin möglicherweise Steine befinden. In einer Mitteilung auf lebensmittelwarnung.de heißt es dazu: «Es wurden Steine in den Verpackungen gefunden, welche beim Verzehr zu gesundheitlichen Schäden (Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie Zahnschäden) führen können.»

Stuttgart (dpa) - Das Produkt werde über Edeka-Märkte vertrieben und betreffe Verpackungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 13.12.2025, 28.12.2025 und 02.01.2026. Die verunreinigten Nelken seien in Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu kaufen gewesen. Der Hersteller bat Verbraucher, betroffene Packungen zu deren Edeka-Markt zurückzubringen.

Mitteilung