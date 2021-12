Von der Leiche des Mordopfers fehlt bis heute jede Spur - dennoch steht für das Landgericht Saarbrücken fest: Zwei Männer haben vor mehr als 30 Jahren einen anderen Mann umgebracht. Sie müssen deswegen sehr lange ins Gefängnis.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Für den gemeinschaftlichen Mord an einem seit mehr als 30 Jahren verschwundenen Mann hat das Landgericht Saarbrücken die beiden Angeklagten jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es in seiner Urteilsbegründung vom Dienstag als erwiesen an, dass die beiden inzwischen 56 und 57 Jahre alten Männer im September 1991 den damals 27-Jährigen aus Völklingen in ein Waldstück bei Wadgassen gelockt und heimtückisch ermordet hatten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Leiche des Mannes, die den Ermittlungen zufolge in einer vorbereiteten Grube vergraben wurde, konnte bis heute nicht gefunden werden. Ein mutmaßlicher dritter Komplize hatte sich zu Beginn des Jahres 2021 in der Untersuchungshaft umgebracht und in einem Abschiedsbrief die Tötung bestätigt sowie einen der Angeklagten schwer belastet. Hintergrund der Tat soll ein angebliches Drogengeschäft gewesen sein.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem geforderten Strafmaß im Antrag der Staatsanwaltschaft. Beide Verteidiger hatten dagegen für ihre Mandanten Freispruch gefordert, da es ihrer Ansicht nach außer Zeugen vom Hörensagen keine objektiven Beweise für die Schuld der Angeklagten gebe.

Die Aussagen verschiedener Zeugen unterschiedlicher Herkunft und sozialer Umstände und Telefongespräche der Angeklagten seien jedoch teilweise so detailreich und ausführlich, dass man hier nicht von einer erfundenen Geschichte ausgehe, hielt das Gericht fest. Einer der Angeklagten habe wiederholt vor verschiedenen Bekannten mit der Tat geprahlt. „Es ist nicht davon auszugehen, dass sich mehrere Menschen solche Details ausdenken“, sagte der Vorsitzende Richter.

Auch dem Einwand der Verteidigung, der verschwundene Mann sei Opfer einer Motorradgang geworden und ein 2003 im französischen Dabo gefundener Schädel gehöre zu seiner Leiche, folgte das Gericht nicht. Eine Sachverständige hatte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Schädel zu dem Mordopfer gehörte, auf 75 bis 80 Prozent geschätzt. Dem Verschwundenen hatten jedoch dem Richter zufolge einzelne Zähne gefehlt, die im gefundenen Schädel noch vorhanden seien. „Dabei handelte es sich auch nicht um Zahnprothesen.“

Zu den Vorwürfen hatten sich die beiden Beschuldigten während der mehr als 20 Prozesstage nicht geäußert. Gegen das Urteil können sie nun Revision einlegen, dann würde sich der Bundesgerichtshof noch einmal mit dem Fall befassen.