Der Fahrer eines Kleinlasters ist am Autobahndreieck Kaiserslautern ums Leben gekommen. Der 50-Jährige fuhr am Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Absperrtafel einer Wanderbaustelle, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn 63 wurde in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. In dem Fahrzeug waren Medikamente geladen, die gekühlt werden müssen, was die Bergung aufwendiger machte. Sie Sperrung der A63 dauerten auch am Nachmittag zunächst noch an.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Pressemitteilung