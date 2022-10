Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - An einem Bahnübergang in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am frühen Mittwochmorgen ein Lastwagen mit der Ahrtalbahn zusammengestoßen. Es habe keine Verletzten gegeben, teilte die Polizei mit. Der Lastwagen habe den Übergang überqueren wollen, die Bahn sei von Ahrweiler nach Sinzig unterwegs gewesen. „Aus welchen Gründen es zur Kollision kam, muss noch ermittelt werden“, hieß es. Die Bundespolizei habe den Fall übernommen. Der Bahnverkehr musste gesperrt werden.