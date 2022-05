Ein mit mehreren Heuballen beladener Lastwagen ist am Mittwochnachmittag aus zunächst unbekannten Gründen auf der Bundesstraße 39 in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war der 37-jährige Fahrer in Richtung Speyer unterwegs. In Höhe der Abfahrt Hanhofen-Ost (Rhein-Pfalz-Kreis) habe er den Brand auf dem Lastwagen bemerkt. Er konnte an der Abfahrt unverletzt anhalten. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Bundesstraße wurde während des Einsatzes in Richtung Speyer zunächst gesperrt.

