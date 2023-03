Mayen (dpa/lrs) - Ein Lastzug ist am Samstag auf der Bundesstraße 262 nahe Mayen auf die Seite gekippt. Wie die Polizei mitteilte, war der Anhänger des Fahrzeugs nach ersten Erkenntnissen ins Schlingern geraten und hatte den Lastzug so zum Kippen gebracht. Von dem Unfall seien beide Fahrstreifen betroffen, die zunächst nicht befahrbar waren. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Mayen-Polcher Straße sowie Mayen-Hausener Straße und Kottenheim/Thür abgeleitet. Weitere Details zu dem Unfall wurden zunächst nicht bekannt.