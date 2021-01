Helferskirchen (dpa/lrs) - Ein mit Dachpappe beladener Lastwagen ist auf einer Landstraße zwischen Helferskirchen und Ötzingen im Westerwaldkreis von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer sei unverletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der etwa ein Kilometer lange Streckenabschnitt der L 267 war am Nachmittag komplett gesperrt. Der 40 Tonnen schwere Wagen sei in Richtung Ötzingen aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Feuerwehrleute pumpten nach Polizeiangaben Diesel-Kraftstoff aus dem Lastwagen ab. Die Fracht musste auf einen anderen Wagen umgeladen werden.

© dpa-infocom, dpa:210121-99-119718/2