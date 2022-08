Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 63 in Brand geraten. Der Sattelzug und Kühlauflieger habe sich am Donnerstag bei Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entzündet, teilte die Polizei mit. Während der Löscharbeiten sei das Feuer auf eine Böschung übergesprungen. Beide Brände löschten die Einsatzkräfte. Der 48-jährige Lastwagenfahrer wurde mit einer leichten Verletzung an der Hand vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) - Die Zugmaschine brannte demnach komplett aus. Die Polizei schätzt den Schaden am Lastwagen und Auflieger auf mehrere zehntausend Euro. Der Verkehr auf der A63 Richtung Kaiserslautern wurde zunächst an der Anschlussstelle Kirchheimbolanden abgeleitet. Die Sperrungen und Verkehrsbehinderungen sollten bis in den Nachmittag dauern.

