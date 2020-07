Pirmasens (dpa/lrs) - Weil ein Kran auf einem Lastwagen nicht richtig eingefahren war, ist ein 48-Jähriger mit seinem Gefährt auf der Bundesstraße 10 in Pirmasens an einer Fußgängerüberführung hängengeblieben. Der Mann sei bei dem Unfall am Mittwoch schwer, aber nach ersten Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Fußgängerüberführung, die zu einer Firma gehört, und ein Verkehrszeichen wurden beschädigt.