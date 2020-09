Irsch/ Saarburg (dpa/lrs) - Auf einer Bundesstraße im Kreis Tier-Saarburg ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Pferd gekommen. Das Tier starb an der Unfallstelle auf der Bundesstraße Richtung Vierherrenborn bei Irsch, wie die Polizei in Saarburg mitteilte. Demnach drangen möglicherweise Wildschweine auf eine Pferdekoppel ein und lösten Panik bei den Tieren aus. Ein weiteres ausgebüxtes Pferd sei noch verschollen.